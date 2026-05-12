14:09, 12 мая 2026Интернет и СМИ

Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Minecraft в России

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке игры Minecraft в России. Комментарий ведомства передает РИА Новости.

Представители надзорного органа отметили, что не получали решений уполномоченных органов о блокировке игры в стране. «Ведомством не планируется ограничений доступа к играм», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

В сети неоднократно появлялись сведения о том, что Minecraft могут заблокировать в России. Уточнялось, что платформу используют кибермошенники, вовлекающие детей в преступления.

Ранее сообщалось, что в России стала недоступна соцсеть для любителей пива Untappd. Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сервису. Причина блокировки этого ресурса неизвестна.

До этого в России запретили сайт с инструкциями по приготовлению взрывчатки из мыла. Такое решение вынес Останкинский суд Москвы.

