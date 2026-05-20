Россияне рассказали о самой любимой видеоплатформе в сети

ВЦИОМ: Большинство россиян выбирало в качестве основной видеоплатформы VK Видео

Россияне рассказали о своих предпочтениях в платформах для просмотра видео. Новое исследование провел аналитический центр ВЦИОМ.

Абсолютное большинство интернет-пользователей, как выяснилось, смотрят длинные горизонтальные видео (95 процентов). Больше всего россияне любят «VK Видео» — эту платформу выбирает 61 процент опрощенных. Таким образом, можно сделать вывод, что сервис от VK становится основной страницей в стране для «длинного видеоконтента».

«VK Видео» уступает Rutube — он оказался на втором месте с показателем 49 процентов. Третье же место занял видеохостинг YouTube — за него проголосовали 44 процента респондентов. Если оценивать, как часто пользователи сети заходят на видеосервисы, то раз в неделю и чаще каждый второй опрошенный смотрит «VK Видео» (50 процентов). Контент на YouTube потребляет 42 процента, а на Rutube — 35 процентов.

ВЦИОМ отметил, что YouTube сейчас активно теряет пользователей в России: 43 процента опрощенных уже успели отказаться от видеохостинга, заменив его отечественными аналогами. По уровню спонтанного знания площадок для просмотра длинных горизонтальных видео, как уточняется, лидером остается «VK Видео» (57 процентов). На втором месте пока еще остается YouTube (52 процента), а на третьем — Rutube (50 процентов).

Также стало известно, что 39 процентов респондентов активно смотрят ТВ-контент в интернете. Все это — записи и прямые трансляции по расписанию телеканала. В этом плане возникает вопрос о перспективах замещения традиционного телевидения видеосервисами. При этом пока мнения на этот счет разделяются: 45 процентов предполагают такой сценарий, а 44 процента — нет.

Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ проводился с 17 по 21 апреля 2026 года. Участие в нем приняли 2032 гражданина России в возрасте от 14 лет.