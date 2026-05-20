Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:35, 20 мая 2026Интернет и СМИ

Россияне рассказали о самой любимой видеоплатформе в сети

ВЦИОМ: Большинство россиян выбирало в качестве основной видеоплатформы VK Видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Россияне рассказали о своих предпочтениях в платформах для просмотра видео. Новое исследование провел аналитический центр ВЦИОМ.

Абсолютное большинство интернет-пользователей, как выяснилось, смотрят длинные горизонтальные видео (95 процентов). Больше всего россияне любят «VK Видео» — эту платформу выбирает 61 процент опрощенных. Таким образом, можно сделать вывод, что сервис от VK становится основной страницей в стране для «длинного видеоконтента».

«VK Видео» уступает Rutube — он оказался на втором месте с показателем 49 процентов. Третье же место занял видеохостинг YouTube — за него проголосовали 44 процента респондентов. Если оценивать, как часто пользователи сети заходят на видеосервисы, то раз в неделю и чаще каждый второй опрошенный смотрит «VK Видео» (50 процентов). Контент на YouTube потребляет 42 процента, а на Rutube — 35 процентов.

ВЦИОМ отметил, что YouTube сейчас активно теряет пользователей в России: 43 процента опрощенных уже успели отказаться от видеохостинга, заменив его отечественными аналогами. По уровню спонтанного знания площадок для просмотра длинных горизонтальных видео, как уточняется, лидером остается «VK Видео» (57 процентов). На втором месте пока еще остается YouTube (52 процента), а на третьем — Rutube (50 процентов).

Также стало известно, что 39 процентов респондентов активно смотрят ТВ-контент в интернете. Все это — записи и прямые трансляции по расписанию телеканала. В этом плане возникает вопрос о перспективах замещения традиционного телевидения видеосервисами. При этом пока мнения на этот счет разделяются: 45 процентов предполагают такой сценарий, а 44 процента — нет.

Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ проводился с 17 по 21 апреля 2026 года. Участие в нем приняли 2032 гражданина России в возрасте от 14 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самый разыскиваемый убийца России умер под именем писателя-фантаста Андрея Миллера. Где он скрывался 13 лет и как окончил жизнь?

    На видео с насилием многодетной матери над ребенком оказался еще один ее сын

    В Болгарии поблагодарили Россию за СВО

    Россиян предупредили об опасных в жару напитках

    В России одобрили закон о защите исторической правды

    Названа причина планирующейся поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Популярный напиток оказался полезен для мозга и кишечника

    Путин оценил переговоры с Си

    Туск сделал заявление о решительной реакции Польши на конфликт на Украине

    В России назвали способ остановить обстрелы ЗАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok