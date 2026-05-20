Стало известно о наступлении ВС России в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль Волоховку под Волчанском

Российские войска в результате успешных боевых действий взяли под контроль село Волоховка под Волчанском. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российская армия успешно наступает в Волчанском районе Харьковской области. Российские войска освободили село Волоховка», — говорится в публикации.

Отмечается, что ВС России также наступают в районе села Караичное.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о специальной военной операции. По его словам, Россия будет продолжать спецоперацию на фоне агрессивных заявлений Киева.