Бывший СССР
13:27, 20 мая 2026

Стало известно о наступлении ВС России в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль Волоховку под Волчанском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска в результате успешных боевых действий взяли под контроль село Волоховка под Волчанском. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российская армия успешно наступает в Волчанском районе Харьковской области. Российские войска освободили село Волоховка», — говорится в публикации.

Отмечается, что ВС России также наступают в районе села Караичное.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о специальной военной операции. По его словам, Россия будет продолжать спецоперацию на фоне агрессивных заявлений Киева.

