00:05, 21 мая 2026

21 мая: какой праздник отмечают в России и мире

Юлия Анасян (редактор)
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

21 мая в России отмечают День военного переводчика и День полярника. В других странах с профессиональным праздником поздравляют официантов и официанток, а также работников культуры. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 21 мая — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День военного переводчика

21 мая 1929 года в СССР был подписан приказ «Об установлении звания для начальственного состава РККА «военный переводчик», узаконивший профессию, которая в русской армии появилась задолго до принятия документа. Однако профессиональный праздник у военных переводчиков появился лишь в 2000 году по инициативе выпускников Военного института иностранных языков.

Сейчас военных переводчиков привлекают к работе в разведке, допросам военнопленных, а также включают в состав групп для рейдов в тыл противника.

День полярника

Фото: Esther Horvath / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

День полярника был учрежден в России в 2013 году. Дата празднования приурочена к годовщине начала работы научно-исследовательской экспедиции на дрейфующей станции «Северный полюс — 1» в 1937 году.

Президент России Владимир Путин отмечал, что этот праздник — дань признания выдающихся заслуг полярников самых разных профессий, посвятивших свою жизнь освоению Арктики и Антарктики.

Многие поколения мужественных, сильных духом людей — ученых, геологов, строителей, моряков, летчиков — самоотверженно служили Отечеству, своим созидательным, героическим трудом прославили нашу страну как великую полярную державу

Владимир Путинпрезидент России

Другие праздники в России 21 мая

Праздники в мире

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

День культурного разнообразия был учрежден в 2002 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. По данным организации, примерно три четверти всех крупных конфликтов в мире имеют в том числе культурную подоплеку. Так что День культурного разнообразия был учрежден с целью установить диалог между разными нациями и общинами, а также отметить красоту и разнообразие культур как на местном, так и на международном уровне.

Всемирный день медитации

Всемирный день медитации призван напомнить людям о том, как важно периодически отпускать свои мысли и давать себе возможность отдохнуть, не думая о повседневных делах. Медитация — один из способов расслабиться и сфокусироваться на настоящем моменте, не думая о прошлом или будущем.

Для совершения медитации достаточно сесть или лечь, приняв удобную позу, закрыть глаза и, не погружаясь в мысли, сосредоточиться на своем дыхании

Фото: Erik Brolin / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 21 мая

  • День клубники со сливками.
  • День официантов и официанток.
  • День работников культуры и искусства в Казахстане.

Какой церковный праздник 21 мая

Вознесение Господне

В 2026 году на 21 мая выпадает двунадесятый праздник православной церкви Вознесение Господне. Торжество отмечается на 40-й день после Пасхи. Верующие в этот день вспоминают, как Иисус Христос завершил свое земное служение после распятия и Воскресения и как на глазах у своих учеников вознесся на небо, к Богу Отцу.

День памяти преподобного Арсения Печерского

Преподобный Арсений жил в ХIV веке. Он был монахом в пещерах Киевской обители Успения Пресвятой Богородицы.

Предание гласит, что всю жизнь Арсений не знал праздности: все время святой проводил либо в трудах, либо в молитвах, а пищу принимал только после захода солнца. За это его и прозвали Трудолюбивым.

Согласно житию святого, за смирение и веру Бог наградил его даром чудотворения. После многих чудес и подвигов Арсений спокойно отошел ко Господу, но тело его осталось нетленным.

День памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Фото: Public domain / Wikipedia

Апостол и евангелист Иоанн Богослов был самым молодым среди учеников Иисуса Христа. Предание гласит, что святой не только присутствовал при распятии Мессии, но и заботился о Богородице до ее Успения. После этого Иоанн Богослов отправился проповедовать Евангелие в Малую Азию. В эпоху гонений на христиан Иоанна отправили в ссылку. В изгнании он написал Книгу «Апокалипсис» (Откровение Иоанна Богослова), а позже составил свое Евангелие, которое считается самым подробным жизнеописанием Христа.

Какие еще церковные праздники отмечают 21 мая

  • День памяти мученика Никифора Зайцева.
  • День памяти преподобного Арсения Великого.
  • День памяти преподобного Пимена, постника Печерского.

Приметы на 21 мая

  • Дождь в этот день — к богатому урожаю грибов.
  • Пышное цветение черемухи — к дождливому лету.
  • Воробьи закапываются в песок — к сильному ветру.
  • Красное небо на закате — к теплу и ясной погоде.

Кто родился 21 мая

Андрей Сахаров (1921 — 1989)

Советский ученый, физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии мира. Известен как один из создателей первой советской водородной бомбы. В 32 года стал одним из самых молодых академиков в истории советской науки.

Фото: Boris Kavashkin / Globallookpress.com

Помимо научной деятельности, Сахаров вошел в историю как общественный деятель и диссидент. Он возражал против гонки вооружений, был активным сторонником прекращения испытаний ядерного оружия. В том числе Сахаров способствовал подписанию в 1963 году Московского договора о запрещении испытаний в трех средах. В 1988 году Европейский Парламент учредил премию «За свободу мысли» имени Сахарова.

Любовь Полищук (1949 — 2006)

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Широкую известность актриса приобрела благодаря ролям в фильмах «12 стульев», «В моей смерти прошу винить Клаву К», «Интердевочка» и сериале «Моя прекрасная няня».

Кто еще родился 21 мая

