21 мая в России отмечают День военного переводчика и День полярника. В других странах с профессиональным праздником поздравляют официантов и официанток, а также работников культуры. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 21 мая — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День военного переводчика

21 мая 1929 года в СССР был подписан приказ «Об установлении звания для начальственного состава РККА «военный переводчик», узаконивший профессию, которая в русской армии появилась задолго до принятия документа. Однако профессиональный праздник у военных переводчиков появился лишь в 2000 году по инициативе выпускников Военного института иностранных языков.

Сейчас военных переводчиков привлекают к работе в разведке, допросам военнопленных, а также включают в состав групп для рейдов в тыл противника.

День полярника

Фото: Esther Horvath / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

День полярника был учрежден в России в 2013 году. Дата празднования приурочена к годовщине начала работы научно-исследовательской экспедиции на дрейфующей станции «Северный полюс — 1» в 1937 году.

Президент России Владимир Путин отмечал, что этот праздник — дань признания выдающихся заслуг полярников самых разных профессий, посвятивших свою жизнь освоению Арктики и Антарктики.

Многие поколения мужественных, сильных духом людей — ученых, геологов, строителей, моряков, летчиков — самоотверженно служили Отечеству, своим созидательным, героическим трудом прославили нашу страну как великую полярную державу

Владимир Путин президент России

Другие праздники в России 21 мая

Праздники в мире

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

День культурного разнообразия был учрежден в 2002 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. По данным организации, примерно три четверти всех крупных конфликтов в мире имеют в том числе культурную подоплеку. Так что День культурного разнообразия был учрежден с целью установить диалог между разными нациями и общинами, а также отметить красоту и разнообразие культур как на местном, так и на международном уровне.

Всемирный день медитации

Всемирный день медитации призван напомнить людям о том, как важно периодически отпускать свои мысли и давать себе возможность отдохнуть, не думая о повседневных делах. Медитация — один из способов расслабиться и сфокусироваться на настоящем моменте, не думая о прошлом или будущем.

Для совершения медитации достаточно сесть или лечь, приняв удобную позу, закрыть глаза и, не погружаясь в мысли, сосредоточиться на своем дыхании

Фото: Erik Brolin / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 21 мая

День клубники со сливками.

День официантов и официанток.

День работников культуры и искусства в Казахстане.

Какой церковный праздник 21 мая

Вознесение Господне

В 2026 году на 21 мая выпадает двунадесятый праздник православной церкви Вознесение Господне. Торжество отмечается на 40-й день после Пасхи. Верующие в этот день вспоминают, как Иисус Христос завершил свое земное служение после распятия и Воскресения и как на глазах у своих учеников вознесся на небо, к Богу Отцу.

День памяти преподобного Арсения Печерского

Преподобный Арсений жил в ХIV веке. Он был монахом в пещерах Киевской обители Успения Пресвятой Богородицы.

Предание гласит, что всю жизнь Арсений не знал праздности: все время святой проводил либо в трудах, либо в молитвах, а пищу принимал только после захода солнца. За это его и прозвали Трудолюбивым.

Согласно житию святого, за смирение и веру Бог наградил его даром чудотворения. После многих чудес и подвигов Арсений спокойно отошел ко Господу, но тело его осталось нетленным.

День памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Апостол и евангелист Иоанн Богослов был самым молодым среди учеников Иисуса Христа. Предание гласит, что святой не только присутствовал при распятии Мессии, но и заботился о Богородице до ее Успения. После этого Иоанн Богослов отправился проповедовать Евангелие в Малую Азию. В эпоху гонений на христиан Иоанна отправили в ссылку. В изгнании он написал Книгу «Апокалипсис» (Откровение Иоанна Богослова), а позже составил свое Евангелие, которое считается самым подробным жизнеописанием Христа.

Какие еще церковные праздники отмечают 21 мая

День памяти мученика Никифора Зайцева.

День памяти преподобного Арсения Великого.

День памяти преподобного Пимена, постника Печерского.

Приметы на 21 мая

Дождь в этот день — к богатому урожаю грибов.

Пышное цветение черемухи — к дождливому лету.

Воробьи закапываются в песок — к сильному ветру.

Красное небо на закате — к теплу и ясной погоде.

Кто родился 21 мая

Советский ученый, физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии мира. Известен как один из создателей первой советской водородной бомбы. В 32 года стал одним из самых молодых академиков в истории советской науки.

Фото: Boris Kavashkin / Globallookpress.com

Помимо научной деятельности, Сахаров вошел в историю как общественный деятель и диссидент. Он возражал против гонки вооружений, был активным сторонником прекращения испытаний ядерного оружия. В том числе Сахаров способствовал подписанию в 1963 году Московского договора о запрещении испытаний в трех средах. В 1988 году Европейский Парламент учредил премию «За свободу мысли» имени Сахарова.

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Широкую известность актриса приобрела благодаря ролям в фильмах «12 стульев», «В моей смерти прошу винить Клаву К», «Интердевочка» и сериале «Моя прекрасная няня».

Кто еще родился 21 мая