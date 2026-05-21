Находка на перегоне метро Москвы привела к брошенному в коллекторе телу подростка

В коллекторе метро Москвы нашли тело сбитого поездом подростка

В коллекторе Московского метрополитена нашли 17-летнего подростка, насмерть сбитого поездом. Об этом сообщило МВД Москвы.

В ведомстве рассказали, что сначала в дежурную часть поступило сообщение об обнаруженных на перегоне между станциями «Сокольники» и «Красносельская» мужском ботинке и поясной сумке с паспортом. В результате эта находка привела к несовершеннолетнему без признаков жизни.

Как выяснилось, подросток и его 18-летний знакомый пробрались в коллектор ночью через люк. Решив посмотреть на поезда, мальчик открыл ведущую в тоннель дверь и получил смертельную травму от проходящего мимо состава. Оставшийся невредимым юноша попытался самостоятельно вытащить тело спутника на поверхность, но не смог, бросив его под землей и никому об этом не сказав.

Позже личность 18-летнего москвича установили. Его наказали штрафом в размере 75 тысяч рублей по административной статье о нарушении пропускного режима охраняемого объекта.

