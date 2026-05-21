VK поделилась финансовыми результатами за 2026 год

Выручка VK за первый квартал текущего года превысила 37 миллиардов рублей

Холдинг VK поделился финансовыми результатами за первый квартал 2026 года. Выручка компании составила 37 миллиардов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно полученной информации, EBITDA соцсети выросла на 27 процентов год к году, составив 6,4 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA в итоге достигла 17 процентов. В компании спрогнозировали, что к концу года этот показатель может достичь 24 миллиардов рублей.

За первый квартал текущего года выручка компании увеличилась на 2,1 миллиарда рублей в сравнении с прошлым годом — на результат повлияло снижение VK долговой нагрузки. Также выросла выручка компании от VK Tech (на 59 процентов), детских образовательных сервисов (на 23 процента), in-stream видеорекламы (на 28 процентов) и от онлайн-рекламы крупного бизнеса (на четыре процента).

К настоящему моменту VK является лидером по аудиторным показателям в Рунете. Так, средняя дневная аудитория соцсети увеличилась на девять миллионов, достигнув показателя 87,8 миллиона пользователей, а показатель time spent составил в среднем 6,9 миллиарда минут в день, что стало на 29 процентов больше, чем в прошлом году.

