17:01, 21 мая 2026Интернет и СМИ

VK поделилась финансовыми результатами за 2026 год

Выручка VK за первый квартал текущего года превысила 37 миллиардов рублей
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Холдинг VK поделился финансовыми результатами за первый квартал 2026 года. Выручка компании составила 37 миллиардов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно полученной информации, EBITDA соцсети выросла на 27 процентов год к году, составив 6,4 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA в итоге достигла 17 процентов. В компании спрогнозировали, что к концу года этот показатель может достичь 24 миллиардов рублей.

За первый квартал текущего года выручка компании увеличилась на 2,1 миллиарда рублей в сравнении с прошлым годом — на результат повлияло снижение VK долговой нагрузки. Также выросла выручка компании от VK Tech (на 59 процентов), детских образовательных сервисов (на 23 процента), in-stream видеорекламы (на 28 процентов) и от онлайн-рекламы крупного бизнеса (на четыре процента).

К настоящему моменту VK является лидером по аудиторным показателям в Рунете. Так, средняя дневная аудитория соцсети увеличилась на девять миллионов, достигнув показателя 87,8 миллиона пользователей, а показатель time spent составил в среднем 6,9 миллиарда минут в день, что стало на 29 процентов больше, чем в прошлом году.

Ранее VK Fest объявил новый город проведения и его артистов. Так, мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде 11 июля.

