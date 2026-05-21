Уроженка России повторила образ принцессы Дианы на фестивале в Каннах

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Фото: Aurore Marechal / Getty Images

Уроженка России актриса Анастасия Андрушкевич повторила образ принцессы Дианы на кинофестивале в Каннах. Об этом пишет журнал Vogue.

25-летняя франко-российская артистка посетила премьеру фильма «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. Она предстала на красной дорожке в голубом приталенном макси-платье из струящейся ткани. Предмет гардероба был украшен драпировкой и обнажал плечи девушки, дополнившей образ шарфом из жоржета.

Известно, что на Каннском кинофестивале в 1987 году в похожем наряде авторства модельера Кэтрин Уокер появилась принцесса Диана. Кроме того, подобную одежду носила героиня актрисы Грейс Келли в фильме «Поймать вора» 1955 года.

Ранее в мае уехавшая из России актриса Варвара Шмыкова вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

