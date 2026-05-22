Под дорогой нашли древнее святилище венетов

В Италии рабочие нашли древнее святилище при строительстве дороги

В Италии рабочие, расчищавшие территорию под строительство дороги, обнаружили древнее святилище венетов. Об этом сообщает Archaeology News Online Magazine.

Весной 2026 года на первом участке трассы SR10 между Борго-Венето и Карчери в провинции Падуя рабочие проверяли грунт на присутствие неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны. Они обнаружили аномальные объекты. Когда взрывотехники исключили угрозу, выяснилось, что находки имеют не военное, а археологическое происхождение, и на место пригласили ученых.

Раскопки почти трехметрового слоя речного ила открыли крупный культовый комплекс. Среди наиболее важных артефактов — фрагменты камней с вырезанными на них надписями на венетском языке и на латыни. Большинство надписей — посвящения, связанные с религиозными ритуалами. На части камней надписи вырезаны с трех сторон, что указывает на их церемониальное назначение. Исследователи обнаружили, что множество таких камней были повторно использованы для укладки мощеной поверхности I века нашей эры.

Святилище функционировало уже в доримский период, вероятно, с V-IV веков до нашей эры, и продолжало использоваться во времена Римской империи. При расширении раскопок были найдены крупные прямоугольные сооружения, напоминающие храмы. Одно из них было окружено колоннами со всех сторон, что позволяет предположить, что святилище функционировало как монументальный религиозный центр. Позже комплекс был затоплен из-за сильного разлива реки Адидже. При этом, по мнению ученых, его не забросили: находки указывают на долгосрочную преемственность культового места с изменениями в архитектуре, ритуалах и культурных традициях на протяжении нескольких столетий. Раскопки продолжаются.

Ранее в районе немецкого города Франкфурт нашли древнее святилище с возможными следами человеческих жертвоприношений. Святилище находилось на территории древнеримского города Нида, который обнаружили около десяти лет назад при строительстве школы.