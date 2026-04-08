00:30, 8 апреля 2026

В древнем святилище в Германии нашли следы человеческих жертвоприношений
Олег Парамонов

Фото: Dolores M. Harvey / Shutterstock / Fotodom

В районе немецкого города Франкфурт нашли древнее святилище с возможными следами человеческих жертвоприношений. Об этом сообщает ScienceDaily.

Святилище находилось на территории древнеримского города Нида, который обнаружили около десяти лет назад при строительстве школы. Раскопки возобновились после 2022 года, а теперь Немецкий исследовательский фонд и Швейцарский национальный научный фонд выделили дополнительные средства на продолжение работ.

Археологи уже откопали одиннадцать каменных зданий, окруженных стеной. По заключению специалистов, планировка комплекса не имеет известных аналогов в римских провинциях Германии и Галлии. В местах для ритуальных подношений нашли керамические сосуды, останки животных, рыб и птиц, а также свидетельства человеческих жертвоприношений.

Материалы по теме:
Найдено гигантское сооружение, построенное библейским царем Соломоном. Какие еще священные артефакты обнаружили ученые?
Найдено гигантское сооружение, построенное библейским царем Соломоном. Какие еще священные артефакты обнаружили ученые?
29 июля 2024
В Израиле устроят жертвоприношение, предсказанное Библией. Его готовят сектанты, которые хотят приблизить конец света
В Израиле устроят жертвоприношение, предсказанное Библией. Его готовят сектанты, которые хотят приблизить конец света
5 апреля 2024
На Крите нашли лабиринт Минотавра. Его строители на тысячи лет опередили Рим и исчезли при загадочных обстоятельствах
На Крите нашли лабиринт Минотавра. Его строители на тысячи лет опередили Рим и исчезли при загадочных обстоятельствах
21 июня 2024

Судя по надписям и изображениям, святилище было посвящено нескольким богам, в том числе Юпитеру, Диане, Аполлону и Эпоне. Исследователи считают, что комплекс был основан в начале II века нашей эры и действовал как минимум до середины III века.

Ранее сообщалось, что ученый из Австрии нашел расширенную версию главы Библии, скрытую в манускрипте под более поздним текстом возрастом более полутора тысяч лет. Сделать открытие ему помогла ультрафиолетовая съемка.

    Последние новости

    Трамп пообещал уничтожить иранскую цивилизацию в ближайшее время и поднял самолеты над Ближним Востоком. Как на это реагирует мир?

    Вебкамщицы рассказали о самых удивительных просьбах клиентов

    Российская актриса прогулялась в бюстгальтере по Милану и восхитила фанатов

    Названо количество пострадавших в школе Великой Знаменки после обстрела ВСУ

    Отец Маска предрек разрушение Нью-Йорка

    Еще одна страна ввела режим ЧП из-за энергокризиса

    Названа страна с беспрецедентным уровнем русофобии

    В Германии нашли следы человеческих жертвоприношений

    Американские самолеты-заправщики подняли в небо на Ближнем Востоке

    В Иране высказались о возможности двухнедельного прекращения огня

    Все новости
