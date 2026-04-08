В древнем святилище в Германии нашли следы человеческих жертвоприношений

В районе немецкого города Франкфурт нашли древнее святилище с возможными следами человеческих жертвоприношений. Об этом сообщает ScienceDaily.

Святилище находилось на территории древнеримского города Нида, который обнаружили около десяти лет назад при строительстве школы. Раскопки возобновились после 2022 года, а теперь Немецкий исследовательский фонд и Швейцарский национальный научный фонд выделили дополнительные средства на продолжение работ.

Археологи уже откопали одиннадцать каменных зданий, окруженных стеной. По заключению специалистов, планировка комплекса не имеет известных аналогов в римских провинциях Германии и Галлии. В местах для ритуальных подношений нашли керамические сосуды, останки животных, рыб и птиц, а также свидетельства человеческих жертвоприношений.

Судя по надписям и изображениям, святилище было посвящено нескольким богам, в том числе Юпитеру, Диане, Аполлону и Эпоне. Исследователи считают, что комплекс был основан в начале II века нашей эры и действовал как минимум до середины III века.

