Американский самолет подал аварийный сигнал в небе над Европой

Flightradar24: Транспортный самолет США подал аварийный сигнал над Европой

Американский транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III подал аварийный сигнал в небе над Европой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Согласно имеющейся информации, воздушное судно вылетело из Румынии.

Помимо этого, отмечается, что Boeing C-17A Globemaster III передал аварийный код Squawk 7700.

Ранее сообщалось, что истребитель США Lockheed Martin F-35A Lightning II пропал в районе Аравийского полуострова. Согласно информации Flightradar24, с истребителя поступил сигнал под кодом 7700, который означает, что во время полета произошла аварийная ситуация.