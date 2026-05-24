14:28, 24 мая 2026

Армения получила возможность торговать с Евросоюзом через Турцию

Кирилл Луцюк

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom  

Благодаря железным дорогам через Грузию, Турцию и Азербайджан у Армении появилась возможность торговать с Европейским союзом. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его процитировало агентство «Новости-Армения».

Речь, в частности, идет о маршруте Ахалкалаки (Грузия) — Карс (Турция). Как отметил Пашинян, эта железная дорога отныне открыта для армянского экспорта и импорта. Это же касается и железной дороги Азербайджана.

Он напомнил, что в настоящее время Армения через территорию Грузии и Азербайджана имеет железнодорожное сообщение с Россией, а далее — через Россию и Казахстан — с Китаем. Теперь же возможно аналогичное сообщение с Европейским союзом.

«В ближайшее время ожидается открытие железнодорожного сообщения Армения — Турция, Армения — Азербайджан, а затем через Нахичевань — Армения — Иран. Мы станем свидетелями этих событий в ближайшем будущем в результате реализации проекта TRIPP», — пообещал глава армянского правительства.

В начале апреля вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что по итогам 2025 года товарооборот России и Армении, считающейся союзником Москвы, просел на 5,1 миллиарда долларов на фоне переговоров о сближении Еревана с Евросоюзом.

