Депутат Рады заявил о необходимости завершения конфликта для Украины

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский после серии взрывов в Киеве заявил, что Украина должна прекратить конфликт с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В посте он указал, что Украине отчаянно нужно прекращение войны.
«И нет ничего зазорного в слове "отчаянно"», — отметил депутат.
Бужанский также добавил, что гипотетическое мирное соглашение будет защищать от тех, кто все это время оставался за границей, и от тех, кто встроился в систему военного времени и зарабатывает на ней.
