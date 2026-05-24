Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:24, 24 мая 2026Бывший СССР

Депутат Рады заявил о необходимости завершения конфликта для Украины

Депутат Рады Бужанский: Украина отчаянно нуждается в завершении конфликта с РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский после серии взрывов в Киеве заявил, что Украина должна прекратить конфликт с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В посте он указал, что Украине отчаянно нужно прекращение войны.

«И нет ничего зазорного в слове "отчаянно"», — отметил депутат.

Бужанский также добавил, что гипотетическое мирное соглашение будет защищать от тех, кто все это время оставался за границей, и от тех, кто встроился в систему военного времени и зарабатывает на ней.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в беседе с ТАСС порассуждал о подготовке Киевом атаки на Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Каждая боеголовка имеет имя». Россия нанесла удар возмездия по Украине за Старобельск. Какие цели атаковали «Орешник» и «Кинжалы»

    Дзюба попрощался с «Акроном»

    В Москве пропал стример Иван Insider

    В Госдуме заявили о наличии у России возможностей «стереть Украину с карты мира»

    Раскрыты характеристики нового кроссовера GAC для России

    Димы потеряли популярности в России

    Выживший студент колледжа в Старобельске рассказал о первых минутах атаки ВСУ

    Россиянин облил бывшую девушку кислотой спустя год после расставания

    Названы фавориты «Ролан Гаррос» в мужском и женском одиночных разрядах

    На Западе назвали преднамеренной атаку ВСУ на колледж в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok