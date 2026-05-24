Депутат Рады Бужанский: Украина отчаянно нуждается в завершении конфликта с РФ

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский после серии взрывов в Киеве заявил, что Украина должна прекратить конфликт с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В посте он указал, что Украине отчаянно нужно прекращение войны.

«И нет ничего зазорного в слове "отчаянно"», — отметил депутат.

Бужанский также добавил, что гипотетическое мирное соглашение будет защищать от тех, кто все это время оставался за границей, и от тех, кто встроился в систему военного времени и зарабатывает на ней.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в беседе с ТАСС порассуждал о подготовке Киевом атаки на Москву.