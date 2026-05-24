Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:15, 24 мая 2026Бывший СССР

Экс-депутат Рады порассуждал о подготовке Киевом атаки на Москву

Килинкаров: Массированную атаку на Москву Киев готовил со спецслужбами Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в беседе с ТАСС порассуждал о подготовке Киевом атаки на Москву. По его словам, массированный удар в прошлые выходные готовился совместно с западными спецслужбами.

«За всем этим стоят западные спецслужбы, в частности британцы. Их задача, конечно же, на самом деле провоцировать Россию», — сказал политолог.

По мнению Килинкарова, массированные ракетно-дроновые атаки свидетельствуют о неудачах на поле боя. Он также допустил, что Киев готовил такой удар под 9 мая, но по ряду причин он не состоялся и был нанесен позднее.

17 мая сообщалось, что за сутки на подлете к Москве сбито больше 130 беспилотников. По информации мэра столицы Сергея Собянина, в результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обломки дронов упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о прилете «Орешника» под Киевом. Массированная комбинированная атака продолжается

    Стало известно об исчезновении из зоны боевых действий западных наемников ВСУ

    Семьи погибших наемников ВСУ пожаловались на отсуствие выплат

    Экс-депутат Рады порассуждал о подготовке Киевом атаки на Москву

    Раскрыты подробности поисков семьи Усольцевых

    Названо количество слов в русском языке на букву «а»

    В Армении прокомментировали проблемы с ввозом товаров в Россию

    В МИД России сообщили о поддержании контактов с Украиной на рабочем уровне

    В США признали неспособность обеспечить судоходство в Ормузском проливе

    Синоптик предупредил о новой волне похолодания в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok