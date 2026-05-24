Килинкаров: Массированную атаку на Москву Киев готовил со спецслужбами Запада

Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в беседе с ТАСС порассуждал о подготовке Киевом атаки на Москву. По его словам, массированный удар в прошлые выходные готовился совместно с западными спецслужбами.

«За всем этим стоят западные спецслужбы, в частности британцы. Их задача, конечно же, на самом деле провоцировать Россию», — сказал политолог.

По мнению Килинкарова, массированные ракетно-дроновые атаки свидетельствуют о неудачах на поле боя. Он также допустил, что Киев готовил такой удар под 9 мая, но по ряду причин он не состоялся и был нанесен позднее.

17 мая сообщалось, что за сутки на подлете к Москве сбито больше 130 беспилотников. По информации мэра столицы Сергея Собянина, в результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обломки дронов упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

