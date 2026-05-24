22:47, 24 мая 2026Забота о себе

Найден способ лечить диабет без уколов инсулина

NEJM: Клетки научат защищаться от иммунной системы ради лечения диабета
Виктория Клабукова

Фото: iHumnoi / Shutterstock / Fotodom

Ученые еще на шаг приблизились к лечению диабета без уколов инсулина. О результатах последних исследований пишет журнал New England Journal of Medicine (NEJM).

Причиной сахарного диабета первого типа является подавление иммунной системой бета-клеток поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина. Специалисты предложили новый метод в лечении диабетиков путем введения бета-клеток, выращенных из стволовых в лаборатории.

Прежние клинические исследования не давали однозначного результата. У одних пациентов благодаря введению модифицированных бета-клеток стабилизировался уровень глюкозы вплоть до полного отказа от уколов инсулина. Однако у других иммунная система воспринимала пересаженные клетки как чужеродные и уничтожала. Логичным решением считалось назначение иммуносупрессивных препаратов, однако их пожизненное применение повышает риск заболеваний и осложнений. Также тестировались другие способы защиты клеток путем введения биосовместимых капсул или использования клеток из тканей пациента.

В Университете Уппсалы предлагают обучать клетки сопротивляться иммунному ответу. Для этого еще на этапе выделения из стволовых клеток ученые будут менять свойства трансплантатов таким образом, чтобы их не распознавала иммунная система пациента.

Ранее специалисты выяснили, что популярный препарат для лечения диабета предотвращает развитие фибрилляции предсердий. Защищая сердечную ткань от воспаления и нарушений электрических сигналов, семаглутид препятствует возникновению аритмии.

