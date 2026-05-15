05:59, 15 мая 2026Наука и техника

Популярный препарат оказался защитником от опасной аритмии

Europace: Семаглутид предотвращает развитие фибрилляции предсердий
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

Препарат семаглутид, известный как средство для снижения веса и лечения диабета, может помогать предотвращать развитие опасного нарушения сердечного ритма — фибрилляции предсердий. К такому выводу пришли исследователи из Университета имени Бен-Гуриона, опубликовавшие работу в журнале Europace.

Ученые изучили действие семаглутида и противовоспалительного препарата колхицина на ткани сердца после повреждений. Оказалось, что оба средства помогают защищать сердечную ткань от воспаления и нарушений электрических сигналов, которые могут приводить к развитию аритмии.

Особенно выраженный эффект показал семаглутид. Исследователи обнаружили, что препарат уменьшал образование рубцовой ткани в предсердиях и помогал сохранять нормальную передачу электрических импульсов между клетками сердца. При этом защитное действие наблюдалось даже у людей без ожирения и диабета.

Авторы отмечают, что фибрилляция предсердий считается одной из самых распространенных и опасных аритмий, повышающей риск инсульта и сердечной недостаточности. По словам ученых, результаты работы могут помочь разработать новые подходы к профилактике сердечных нарушений еще до появления необратимых изменений.

Ранее стало известно, что семаглутид и лираглутид снижают развитие болезни Альцгеймера.

