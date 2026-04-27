13:10, 27 апреля 2026Наука и техника

Популярные препараты оказались способны защитить мозг от болезни Альцгеймера

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Препараты для снижения веса на основе гормона GLP-1 могут влиять на развитие болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале Molecular and Cellular Neuroscience (MCN).

Исследователи проанализировали данные 30 доклинических работ и обнаружили, что такие препараты, как семаглутид (например, препарат Оземпик) и лираглутид, способны снижать накопление амилоида-бета и тау-белка — ключевых молекул, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Эти вещества образуют бляшки и клубки в мозге, нарушая работу нейронов и постепенно приводя к ухудшению памяти и мышления.

Наиболее устойчивые результаты показал лираглутид: в большинстве экспериментов он уменьшал оба типа патологических белков. Семаглутид и дулаглутид также демонстрировали положительный эффект, хотя данных по ним пока меньше. При этом исследования на людях дают ограниченные результаты: явного улучшения когнитивных функций пока не обнаружено, но есть признаки сохранения активности мозга и снижения ранних биомаркеров заболевания.

Авторы подчеркивают, что речь пока идет скорее о профилактическом эффекте, а не о лечении уже развившейся деменции. Тем не менее полученные данные указывают на новый возможный подход: препараты, изначально разработанные для контроля сахара и веса, могут влиять на воспаление, обмен веществ в мозге и процессы образования вредных белков, что потенциально позволяет замедлить развитие болезни.

Ранее ученые выяснили, что семаглутид положительно влияет на здоровье печени.

