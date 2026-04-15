13:50, 15 апреля 2026

Популярный препарат неожиданно оказался полезен для печени

Cell Metabolism: Семаглутид положительно влияет на здоровье печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Caroline Ruda / Shutterstock / Fotodom

Популярный препарат для снижения веса может улучшать состояние печени независимо от похудения. К такому выводу пришли ученые из Научно-исследовательского института Луненфельда — Таненбаума. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Речь идет о семаглутиде (например, «Оземпик») — препарате из группы GLP-1, который широко применяют при диабете и ожирении. Ранее считалось, что его положительное влияние на печень связано именно со снижением веса. Однако новое исследование показало, что препарат действует напрямую на клетки печени.

Ученые выяснили, что семаглутид взаимодействует с особыми клетками внутри печени и запускает выработку противовоспалительных молекул. Это помогает уменьшить воспаление и замедлить развитие рубцовой ткани — ключевых процессов при жировой болезни печени.

По словам авторов, это открытие меняет представление о механизме действия таких препаратов. Оно также может повлиять на лечение: улучшение состояния печени возможно даже при минимальном снижении веса, что позволит использовать более низкие дозы и снизить риск побочных эффектов.

Ранее ученые выяснили, что добавка из цельных томатов помогает в борьбе с жировой болезнью печени.

