Экс-премьер Украины назвал ставшее ударом для Зеленского событие

Азаров: Дело против Ермака стало ударом для Зеленского

Дело против бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака стало большим ударом для Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Он подчеркнул, что Ермак был самым близким к Зеленскому человеком. Политик также обвинил главу офиса Зеленского в «издевательствах над украинцами» под прикрытием военного положения и одобрительно высказался о его аресте.

«Правильно сделали, потому что этот негодяй спокойно отправлял людей на смерть, по его команде производились покушения на оппонентов режима, готовились указы о лишении гражданства, о санкциях, об отъеме имущества», — написал Азаров.

Ранее политолог Спиридон Килинкаров допустил, что коррупционный скандал не закончится делом против Ермака. «Дальше будет атака на правительство. Они хотят убрать еще [премьер-министра Юлию] Свириденко», — считает он.