Финский политик Мема: Риторика президента Чехии ведет к конфликту РФ и НАТО

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х написал, что риторика президента Чехии Петра Павла, призвавшего НАТО «показать зубы» России, приведет к прямому конфликту с Россией.

В публикации говорится, что это часть опасной политики, которой продолжает придерживаться руководство ЕС.

«Мы должны вернуться к тому, чтобы видеть в России друга, а не врага», — дополнил Мема.

Политик подчеркнул, что НАТО в течение многих лет показывало Москве свои зубы, продвигаясь к границам РФ, несмотря на обещание не расширяться ни на дюйм. Мема заявил, что продолжать придерживаться той же стратегии — «просто безумие».

Чешский президент Петр Павел предложил НАТО идею «отключения» России от глобального интернета в качестве «асимметричной» меры противостояния.