Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:55, 24 мая 2026Мир

Иран допустил выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран допустил, что выйдет из ДНЯО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран допустил, что может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также прорвать морскую блокаду. Об этом заявил военный советник лидера Исламской революции Мохсен Резаи, пишет РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

«Иран даст жесткий, болезненный и беспрецедентный ответ на любую агрессию в отношении Ормузского пролива и вторжение в Персидский залив», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана продолжится, пока не будет подписано мирное соглашение. Он также раскритиковал ядерную сделку, заключенную с Ираном при администрации экс-главы Белого дома Барака Обамы, назвав ее «одной из худших в истории страны».

До этого издание Axios сообщило, что Иран и США подпишут меморандум о взаимопонимании, который будет действовать 60 дней. По словам неназванного американского чиновника, соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разрушенный ударом ВС России штаб Сухопутных войск в Киеве сняли на видео

    В Таиланде арестовали троих россиян

    Фигурист Гуменник рассказал о главном выводе насчет Олимпиады

    В России перестала работать одна из популярнейших нейросетей

    Финал Кубка России начался с минуты молчания в память о жертвах удара в Старобельске

    Иран допустил выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

    Москвичей предостерегли от купания в неположенных местах

    Российский удар по Украине в ночь на 24 мая назвали самым серьезным за время СВО

    Раскрыт второй участник ДТП с известным российским футболистом в Москве

    Автомобиль экс-футболиста «Спартака» попал в ДТП и перевернулся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok