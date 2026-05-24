Иран допустил выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран допустил, что выйдет из ДНЯО

Иран допустил, что может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также прорвать морскую блокаду. Об этом заявил военный советник лидера Исламской революции Мохсен Резаи, пишет РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

«Иран даст жесткий, болезненный и беспрецедентный ответ на любую агрессию в отношении Ормузского пролива и вторжение в Персидский залив», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана продолжится, пока не будет подписано мирное соглашение. Он также раскритиковал ядерную сделку, заключенную с Ираном при администрации экс-главы Белого дома Барака Обамы, назвав ее «одной из худших в истории страны».

До этого издание Axios сообщило, что Иран и США подпишут меморандум о взаимопонимании, который будет действовать 60 дней. По словам неназванного американского чиновника, соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов.

