Аналитик Кошкович раскритиковал заявление Каллас об ударе России по Украине

Верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас раскритиковали после ее слов об ударе возмездия России по Украине. Ее заявление прокомментировал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Он отметил, что утверждение главы евродипломатии о целях российской атаки не соответствует действительности. «Если бы русские хотели "убить как можно больше мирных жителей", они бы использовали "Орешник" против центра Киева, а не против авиабазы ​​в десятках километров оттуда. Это понимает каждый, у кого есть хоть капля мозгов», — подчеркнул эксперт.

Ранее Каллас заявила, что удары «Орешником», который предназначен для несения ядерных боеголовок, являются «политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны». Она также сообщила, что главы МИД стран ЕС на следующей неделе обсудят усиление давления на Россию.

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Президент России Владимир Путин дал приказ Министерству обороны представить предложения по ответу на атаку.