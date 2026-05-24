Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:11, 24 мая 2026Мир

Каллас раскритиковали из-за слов об ударе России по Украине

Аналитик Кошкович раскритиковал заявление Каллас об ударе России по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Luis Barron / Globallookpress.com

Верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас раскритиковали после ее слов об ударе возмездия России по Украине. Ее заявление прокомментировал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Он отметил, что утверждение главы евродипломатии о целях российской атаки не соответствует действительности. «Если бы русские хотели "убить как можно больше мирных жителей", они бы использовали "Орешник" против центра Киева, а не против авиабазы ​​в десятках километров оттуда. Это понимает каждый, у кого есть хоть капля мозгов», — подчеркнул эксперт.

Ранее Каллас заявила, что удары «Орешником», который предназначен для несения ядерных боеголовок, являются «политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны». Она также сообщила, что главы МИД стран ЕС на следующей неделе обсудят усиление давления на Россию.

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Президент России Владимир Путин дал приказ Министерству обороны представить предложения по ответу на атаку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали рекордной атаку России

    Рубио высказался о возобновлении войны с Ираном

    В Индонезии вулкан извергся шесть раз за сутки

    Стало известно о храбром поступке мужчины во время удара ВСУ по российскому колледжу

    На Украине выступили с обвинениями в адрес Запада после удара России

    На Украине сделали неутешительный вывод после ударов по Киеву

    Во Франции испугались войны с Россией

    В Анголе под завалами рухнувшей золотой шахты оказались 28 человек

    В Московском регионе сошлись два желтых уровня опасности

    На Украине заявили о провале после ударов России по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok