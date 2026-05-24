04:15, 24 мая 2026Мир

На Западе обвинили Зеленского в наглости

Депутат ЕП Вилимски: Высокомерие и навязчивость Зеленского не знает границ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал чрезмерную наглость, отказавшись от предложенного канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем плана интеграции Украины в Евросоюз. На это указал депутат Европарламента Гаральд Вилимски в социальной сети X.

«Ну и пожалуйста! Но высокомерие и навязчивость этого человека по фамилии Зеленский уже просто не знает границ», — написал политик. Он подчеркнул, что хорошо относится к украинцам, и они не заслужили такого лидера, как Зеленский. Вилимски добавил, что украинскому президенту следует отказаться от политики и вернуться к «своим шоу с игрой на пианино причинным местом».

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе и призывает блок рассмотреть этот вопрос. В этом случае Киев будет участвовать в заседаниях ЕС, но не будет иметь права голоса.

