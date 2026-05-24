Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:00, 24 мая 2026Россия

Назван виновник аварии с известным российским футболистом в Москве

Shot: Водитель Porsche стал виновником ДТП с футболистом Прудниковым в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Виновником аварии с бывшим футболистом «Спартака» Александром Прудниковым в Москве оказался водитель Porsche. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, в машине ехала пьяная компания. Водитель Porsche также был пьян.

Минивэн Voyah под управлением Александра Прудникова столкнулся с Porsche на Ломоносовском проспекте в Москве. В результате машина спортсмена перевернулась, а колесо Porsche вырвало с корнем. Обоим водителям оказали помощь на месте.

Госпитализация потребовалась пассажирке Voyah. Женщина ехала вместе с футболистом, ее увезли на скорой. В каком состоянии сейчас находится пострадавшая и кем она приходится спортсмену, выясняется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разрушенный ударом ВС России штаб Сухопутных войск в Киеве сняли на видео

    В Киеве заявили об отсутствии средств для перехвата «Орешника»

    Москвичей попросили не бросаться в водоемы раньше времени

    Трамп опубликовал изображение с Обамой в тюремной робе

    Назван виновник аварии с известным российским футболистом в Москве

    Зеленский отверг предложение Мерца по Украине из-за безнаказанности

    В Подмосковье мужчина в ходе потасовки выстрелил в пьяного подростка

    Перевернутая после ДТП машина российского футболиста попала на видео

    Испачкавшая в бетоне кроссовки девушка рассказала о неожиданном финале

    В Финляндии назвали сроки открытия границы с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok