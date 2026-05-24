Перевернутая после ДТП машина российского футболиста попала на видео

Появились кадры с перевернутым авто футболиста Прудникова после ДТП в Москве

Появилось видео с места аварии, в которую попал бывший футболист «Спартака» Александр Прудников. Ролик в своем Telegram-канале публикует Baza.

На кадрах видны две машины на газоне. Одна из них лежит на крыше.

Об аварии экс-футболиста на Ломоносовском проспекте в Москве стало известно ранее. Предварительно Прудников за рулем Voyah столкнулся с водителем на Porsche. В результате машина спортсмена перевернулась. Водителям оказали помощь на месте. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Александр Прудников — известный российский футболист, играющий в позиции нападающего. Он выступал за футбольные клубы «Спартак», «Динамо», «Рубин», «Анжи» и ряд других.