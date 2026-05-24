Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:37, 24 мая 2026Россия

Перевернутая после ДТП машина российского футболиста попала на видео

Появились кадры с перевернутым авто футболиста Прудникова после ДТП в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Появилось видео с места аварии, в которую попал бывший футболист «Спартака» Александр Прудников. Ролик в своем Telegram-канале публикует Baza.

На кадрах видны две машины на газоне. Одна из них лежит на крыше.

Об аварии экс-футболиста на Ломоносовском проспекте в Москве стало известно ранее. Предварительно Прудников за рулем Voyah столкнулся с водителем на Porsche. В результате машина спортсмена перевернулась. Водителям оказали помощь на месте. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Александр Прудников — известный российский футболист, играющий в позиции нападающего. Он выступал за футбольные клубы «Спартак», «Динамо», «Рубин», «Анжи» и ряд других.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разрушенный ударом ВС России штаб Сухопутных войск в Киеве сняли на видео

    В Киеве заявили об отсутствии средств для перехвата «Орешника»

    Москвичей попросили не бросаться в водоемы раньше времени

    Трамп опубликовал изображение с Обамой в тюремной робе

    Назван виновник аварии с известным российским футболистом в Москве

    Зеленский отверг предложение Мерца по Украине из-за безнаказанности

    В Подмосковье мужчина в ходе потасовки выстрелил в пьяного подростка

    Перевернутая после ДТП машина российского футболиста попала на видео

    Испачкавшая в бетоне кроссовки девушка рассказала о неожиданном финале

    В Финляндии назвали сроки открытия границы с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok