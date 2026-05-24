Известный российский футболист попал в ДТП в Москве

Российский футболист Прудников попал в ДТП с Porsche в Москве

Известный российский футболист Александр Прудников попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно предварительным данным, автомобиль спортсмена Voyah столкнулся с Porsche. В результате происшествия машина Прудникова перевернулась, «немец» также получил повреждения. При этом оба авто вылетели на обочину.

По данным канала, за рулем китайского Voyah находился сам футболист. Он находится на месте аварии.

Всем участникам ДТП оказали медицинскую помощь на месте. Госпитализация никому не потребовалась. Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Александр Прудников — известный российский футболист, играющий в позиции нападающего. Выступал за футбольный клуб «Спартак». В его составе стал серебряным призером чемпионата России. Также выступал за «Динамо», «Рубин», «Анжи» и ряд других клубов.