14:42, 24 мая 2026Россия

Песков предупредил об опасности сувениров с иностранными чипами

Песков: Избавление делегации США от подарков из Китая – оправданная осторожность
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно с осторожностью относиться к сувенирам с иностранными чипами. Так он прокомментировал новость о том, что делегация США выбросила все подарки от местных чиновников перед вылетом, пишет РИА Новости.

Песков заявил, что у каждой страны есть свои нормы безопасности и он с уважением к ним относится. «Китайский электронный значок, так же как и значок электронный любой другой страны, содержит микрочип. Что он там делает, мы же не знаем, поэтому мы тоже должны быть осторожными», — добавил пресс-секретарь.

О том, что делегация США и американские журналисты избавились от подарков после визита в Китай, стало известно в середине мая. Все предметы были выброшены в мусорное ведро у подножия трапа самолета.

