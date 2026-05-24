Россиянам напомнили о порядке записи ребенка в детский сад

Депутат Колунов: Документы в детсад лучше подавать сразу после рождения ребенка

Подать заявление о приеме ребенка в детский сад можно в любое время, но следует поступить так как можно скорее — лучше всего сразу после того, как родителям выдали свидетельство о рождении. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. Его процитировало ТАСС.

Он напомнил, что очередь формируется по дате подачи заявления. Это означает, что чем раньше оно подано, тем выше шансы поместить ребенка в нужный садик. Более того, можно выбрать несколько таких учреждений (от трех по пяти). Как пояснил Колунов, если в одном из них не окажется мест, то у россиянина будет альтернатива.

Заявление, по словам парламентария, можно подать через «Госуслуги» и МФЦ. Для этого потребуются паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и документ о его регистрации. Если семье положены льготы на внеочередное или первоочередное зачисление, то их также нужно указать и подтвердить соответствующей документацией. По номеру заявления можно будет отслеживать очередь через «Госуслуги» или МФЦ.

«Когда подойдет ваше время, придет уведомление. Затем будет около двух недель, чтобы подать документы и оформить зачисление», — рассказал законодатель.

Ранее руководство страны призвало к тому, чтобы графики работы детских садов и групп продленного дня в школах были выстроены с учетом занятости работающих родителей.