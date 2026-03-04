Реклама

17:56, 4 марта 2026Россия

Путин высказался о графиках работы школ и детсадов

Путин: Графики работы школ и детсадов должны учитывать занятость родителей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Igisheva Maria / Shutterstock / Fotodom

Графики работы детских садов и групп продленного дня в школах должны быть выстроены с учетом занятости работающих родителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

«Такая задача уже была поставлена. Итоги ее исполнения подведем, как и договаривались ранее, в июне текущего года на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в рамках запущенной в 2025 году программы капремонта зданий дошкольных организаций модернизировано уже 267 объектов общей вместимостью почти 47 тысяч мест. Путин заверил, что эта работа будет продолжаться, повышая доступность дошкольного образования, чтобы родители имели больше возможностей не только для воспитания детей и построения их профессиональной карьеры.

Ранее Путин заявил о необходимости продлить работу ясельных групп и детских садов до 20:00. По его словам, россиянки должны иметь возможность быстрее возвращаться к работе и сохранять профессиональную квалификацию.

