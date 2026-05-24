«В принципе, уже все равно, что смотреть». Ролики о торте «Санчо Панчо» превратили простую россиянку в звезду соцсетей

«Лента.ру»: Мем «Санчо Панчо» появился благодаря блогу жительницы Ставрополья

«Тортик "Санчо Панчо"», «Ананасы для тортика "Санчо Панчо"», «Тортик "Санчо Панчо" в разрезе» — мемы с этими фразами весной 2026 года разошлись в блогах, далеких от кулинарии. Пользователи соцсетей внезапно стали признаваться в любви к десерту, пробовали его приготовить и даже уверяли, что готовы получать зарплату в виде такого торта. А некоторые попросту произносили слова «Тортик "Санчо Панчо"», ввергая в ступор своих подписчиков. Странный на первый взгляд тренд родился из блога россиянки Оксаны, которая решила рассказывать в соцсетях о своем пути к стройности и в какой-то момент стала популярной у любителей андеграундных мемов. Что еще известно о тренде с тортом «Санчо Панчо», рассказывает «Лента.ру».

Скажите, «Санчо Панчо» сейчас с нами в одной комнате? пользователь Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Откуда взялся мем про торт «Санчо Панчо»

История мема началась с того, что Оксана (ник — __oxana___890) в середине апреля опубликовала в Instagram несколько видео, в которых показывала ингредиенты для приготовления торта. Автор блога поочередно в домашней обстановке сняла на камеру каждый продукт — сметану, какао, консервированные ананасы — и снабдила видеоряд простыми комментариями. «Сметанка для крема. "Санчо Панчо" будем делать», «Какао "Российский", порошок. Для "Санчо Панчо", для тортика», «Для тортика ананасы, для "Санчо Панчо"», — пояснила она. Каких-либо других подробностей автор не привела.

На первый взгляд в этих видео нет ничего особенного. Однако по какой-то причине бесхитростные ролики стали одновременно попадаться в ленте рекомендаций множеству пользователей соцсетей

Многих такой контент слегка озадачил. «Почему мне теперь ее Reels попадаются?», «Господи, где я?», «Алгоритмы швыряют меня уже просто *** пойми куда», — удивились одни комментаторы. «В принципе, уже все равно, что смотреть», — решили другие.

Комментаторы также с иронией попросили автора блога держать их в курсе того, как развивается ситуация с приготовлением торта

В последующие дни россиянка действительно выкладывала ролики с процессом, каждый из которых пользователи сопровождали полуироничным восторгом. А публикацию уже готового торта в комментариях встретили словами «наконец-то дожили». «Переживала за него сильнее, чем за себя», «Увидела, теперь можно спокойно умирать», — шутили пользователи.

Однако на этом сюжетная арка (так в соцсетях прозвали ролики Оксаны о торте) с «Санчо Панчо» не окончилась: в дальнейшем владелица блога продолжала регулярно показывать на видео приготовленный десерт (то в разрезе, то целый). Блогерша не делилась ни рецептом блюда, ни какой-либо другой информацией о нем и лишь давала краткие комментарии: «"Санчо Панчо", мама тортик сделала. "Санчо Панчо"», «Тортик "Санчо Панчо". Тортик», «"Санчо Панчо" в разрезе». Короткие видео россиянки по-прежнему расходились по Instagram, собирая множество комментариев.

Автор видео показывала как весь торт, так и этапы его приготовления Кадр: @__oxana___890

А кульминацией своеобразного интернет-сериала стал ролик, в котором автор блога съела кусок торта на камеру — ведь, как пошутили пользователи, в этом видео встретились «две легенды»

Когда блогерша на некоторое время перестала публиковать видео про торт, фанаты мемов даже слегка обеспокоились. Однако заминка продлилась недолго. «Ура, наконец-то новости про Санчо Панчо», «Фух, отписка отменяется», — обрадовались они, когда Оксана вновь стала публиковать ролики с тортом.

«Вы меня довели»

«Мы во временной петле "Санчо Панчо"», «50 оттенков "Санчо Панчо"», «Ни дня без "Санчо Панчо"», — писали пользователи Instagram, когда в их ленте снова и снова появлялась Оксана с тортом. При этом новоявленная аудитория блогерши разделилась на два лагеря: одни сетовали, что им уже плохо от роликов с десертом, а другие уверяли — нехитрый контент по какой-то необъяснимой причине стимулирует у них выработку гормонов счастья.

«Я абсолютно зависима от этих видео», «А какая дата выхода второго сезона данного шедевра?», «Стоит один раз увидеть "Санчо Панчо", и он больше тебя не отпустит», «Я в фандоме "Санчо Панчо"», «Без "Санчо Панчо" день — уже не день», — шутили они и отмечали, что у них случилась гиперфиксация на роликах про торт. «Вы меня довели, я готовлю "Санчо Панчо"», — в шутку грозили они блогерше.

А вы вообще задумывались над тем, почему среди всевозможных видов тортиков Оксана выбрала именно «Санчо Панчо»? На мой взгляд, все просто: мы своими глазами наблюдаем глубочайшее переосмысление «Дон Кихота» в современных реалиях пользователь Instagram

Пользователи соцсетей на волне популярности мема принялись заказывать и пробовать приготовить торт, как у Оксаны Кадр: @zillennial_dopamine

Вскоре мем про торт вышел за пределы блога Оксаны и начал гулять по соцсетям, где пользователи в шутку причислили его к шедеврам видеоконтента, который они бы посмотрели в первую очередь, если бы потеряли память, а также к премиум-сегменту Instagram. «Стоишь, грустишь на мосту, а потом вспоминаешь тортик "Санчо Панчо" с ананасами. И уже на душе легко», — пошутила блогерша romarigeo. Фанаты мемов также призвали признать десерт мишленовским блюдом.

Внезапное пристрастие к коротким роликам Оксаны некоторые пользователи объясняли тем, что она, по их мнению, «вкусно» произносит название торта. Другие заявили, что им понравилась простота и искренность автора видео. Третьи просто писали: «"Санчо Панчо", мама тортик сделала», «Тортик "Санчо Панчо"».

Мне нужна хронология «Санчо Панчо» полностью пользователь Instagram

Вместе с тем некоторые любители сладкого устроили из-за мема споры: по словам одних комментаторов, торта «Санчо Панчо» не существует, а есть отдельные десерты под названием «Санчо» и «Панчо», которые отличаются друг от друга тем, что в них кладут разные фрукты. «Как не существует? Я верю Оксане», «А на видео тогда что?» — с иронией возразили оппонентам фанаты мема.

Поклонники роликов Оксаны также общаются в открытом чате в Telegram, где рассказывают о своем питании и повседневной жизни. В нем состоит и сама автор мема, причем отношение к ней в чате более чем уважительное: пользователи называют россиянку своей королевой, желают ей доброго утра и хвалят ее ролики. Блогерша отвечает им взаимностью.

Что известно об авторе видео про «Санчо Панчо»

Хотя видео про домашний торт и мемы с ним собирают сотни тысяч просмотров, про саму Оксану известно сравнительно немного. Блогерша практически не делится подробностями о своей жизни, однако, исходя из ее роликов и сообщений в фанатском чате, она живет в Ставропольском крае в частном доме с родителями. Владелица аккаунта также рассказывала, что у нее инвалидность, однако детали своих проблем со здоровьем не раскрывала.

Автор вирусных роликов про торт много занимается домашним хозяйством: ухаживает за огородом, козами, курами

Страницу в Instagram россиянка ведет уже несколько лет. Судя по всему, изначально она задумывалась как блог о похудении: в описании профиля говорится, что хозяйка собирается заниматься спортом и правильно питаться, а также хочет отказаться от алкоголя. «Хочу любви, чтоб уважали, ценили, не смеялись, буду стройнеть, чтобы встретить любимого мужчину, буду стараться!» — пишет она в описании на странице.

Автор видео про торт «Санчо Панчо» рассказывает в соцсетях о своем питании Фото: @__oxana___890

Каждый день владелица аккаунта публикует минимум несколько роликов. В основном она показывает продукты или уже приготовленные блюда, но иногда делится видео своей трапезы, которые называет мукбангом. Чаще всего это домашняя еда: различные супы, салаты, мясо и выпечка.

А порой героями видео становятся ее домашние животные: полосатый кот Борис и собаки.

Популярность получает далеко не весь контент блогерши: у множества публикаций всего несколько лайков и полностью отсутствуют комментарии. А под некоторыми любители мемов припоминают ставший культовым торт и спрашивают Оксану, когда она снова его приготовит

Отношение Оксаны к своей внезапной славе тоже неоднозначное: так, в Instagram некоторые пользователи утверждали, что хозяйка аккаунта закрыла им доступ к своей странице за безобидные комментарии, и просили ее о разбане. В своем чате в Telegram россиянка также заявляла, что, несмотря на тренд с «Санчо Панчо», она не считает себя звездой. Свою цель автор блога обозначила иначе: она мечтает заниматься собственным делом и готовить на продажу салаты, молочку и выпечку.