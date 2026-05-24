18:31, 24 мая 2026

Сбежавшую черепаху нашли у соседей спустя восемь месяцев

Юлия Юткина
В деревне Касгарн, Великобритания, 58-летняя Фиона Шеррифф воссоединилась со сбежавшей восемь месяцев назад черепахой. Об этом пишет «Би-би-си».

По словам Шеррифф, домашняя черепаха по кличке Скаттл пропала из террариума в августе 2025 года. Тогда женщина испугалась, что черепаха может впасть где-то в зимнюю спячку, и ее никогда не найдут.

Однако в начале мая 2026 года соседи Шеррифф неожиданно нашли ее питомца у себя на поле. «Она оказалась непослушной девочкой, хотя на самом деле ушла не так уж далеко», — прокомментировала побег черепахи женщина. Скаттл никак не пострадала в своих приключениях.

Сейчас она живет в одном террариуме с сородичем по кличке Пикфорд. Владельцы балуют ее большим количеством одуванчиков и салата.

Предполагается, что Скаттл — балканская черепаха. Ее точный возраст неизвестен. Шеррифф рассказала, что питомец появился у нее еще в детстве. Она думает, что Скаттл около 70 лет.

Балканская черепаха (Testudo hermanni), также известная как черепаха Германа, — это вид сухопутных черепах, обитающий в Южной Европе. Они населяют сухие луга и предгорья, питаясь в основном растениями. Иногда они поедают беспозвоночных и даже падаль.

Ранее сообщалось, что в графстве Глостершир, Великобритания, владелица воссоединилась с любимой черепахой спустя 11 месяцев после ее исчезновения. Черепаху заметили за пабом в 1,6 километра от дома.

