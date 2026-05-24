В Подмосковье мужчина в ходе потасовки выстрелил в пьяного подростка

В Сергиевом Посаде мужчина в ходе потасовки выстрелил в пьяного подростка

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в ходе потасовки с подростками. О случившемся пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. Мужчина сидел на скамейке в обществе подруги, когда к ним подошел подросток в состоянии алкогольного опьянения. Юноша неоднократно пытался влезть в разговор и был прогнан. Вскоре он вернулся, но уже в сопровождении сверстника, при котором был нож. Поняв, что дело приняло опасный оборот, мужчина достал травматический пистолет и совершил предупредительный выстрел в землю.

Затем подростки удалились, чтобы достать пневматическую винтовку. Один из парней ударил мужчину по голове, а другой приставил к его лицу оружие. Пытаясь отогнать молодых людей, мужчина открыл пальбу. Юноши были ранены в ноги, также одному из них выстрел пришелся в живот. Подростков госпитализировали. Мужчину доставили в полицию, его действия оценивают органы следствия.

Ранее в Санкт-Петербурге артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего мальчика. Гнев мужчины вызвала игра школьника на саксофоне под окном дома. Мальчика госпитализировали с раной щеки и пулей в области подбородка.