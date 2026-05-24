Стало известно о некорректной работе украинской ПВО во время ночного налета

Mash сообщил о некорректной работе ПВО Украины во время отражения ночной атаки

В ночь на 24 мая в Киеве некорректно сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно авторам канала, одной из целей ночного налета был завод «Артем», производящий и экспортирующий управляемые авиационные ракеты средней дальности типов Р-27, Р-27Е различных модификаций, неуправляемые авиационные ракеты РС-80 и противотанковые управляемые ракеты. Украинские военные пытались отразить атаку на данный промышленный объект.

Российская армия в ночь на воскресенье, 24 мая, нанесла один из наиболее массированных ударов по Киеву за время проведения специальной военной операции. Войска России атаковали украинскую столицу с использованием порядка 50 ракет и до 700 беспилотников разных типов.