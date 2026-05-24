04:23, 24 мая 2026

Стало известно о новой должности бывшего канцлера Германии Шольца

Tagesspiegel: Шольц возглавит комиссию ФРГ по работе со странами Глобального Юга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Reuters

Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц возглавит комиссию по сотрудничеству со странами Глобального Юга. Об этом написала газета Tagesspiegel со ссылкой на источники.

В публикации уточняется, что данные о новой должности 67-летнего политика подтвердили сразу несколько источников. Он станет руководить «так называемой Северо-Южной комиссией». Проект запущен для укрепления двусторонних отношений со странами Глобального Юга, а также их расширения в глобальную сеть.

Однако решение о назначении Шольца не принято окончательно, поскольку неизвестны детали о полномочиях комиссии и должности заместителя.

Шольц и министры его правительства получили от президента Франка-Вальтера Штайнмайера уведомления об отставке после проведения первого заседания бундестага нового созыва 25 марта 2025 года. При этом сам Шольц заявлял, что уйдет из политики после того, как покинет пост канцлера.

