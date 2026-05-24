Россия
15:00, 24 мая 2026Россия

Удар по пункту управления БПЛА в трех километрах от российской границы сняли на видео

Shot: Уничтожен пункт управления украинскими БПЛА у границы Белгородской области
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Российские войска уничтожили пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) у границы Белгородской области. Видео удара опубликовал Shot в Telegram.

На снятых с воздуха кадрах объективного контроля виден момент удара по частному дому, где обосновался противник, и последующий взрыв с возгоранием.

Как выяснили журналисты, атакованный пункт управления располагался в трех километрах от российской границы. Как установили российские разведчики, внутри здания на территории Великой Писаревки в Сумской области находились как минимум четверо украинских военных. Как утверждается, с объекта запускались дроны, атаковавшие гражданские машины в Грайворонском и Борисовском районах в Белгородской области.

По информации издания, пункт управления и располагавшийся там личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены.

Ранее российская группировка войск «Центр» уничтожила технику и живую силу ВСУ под Красноармейском и Димитровом. Удары попали на видео.

