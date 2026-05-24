Умер мэр Нальчика

Умер мэр города Нальчик Таймураз Ахохов. Об этом сообщили в администрации главы Кабардино-Балкарской Республики (КБР), сообщение опубликовано в Telegram-канале.

Таймуразу Ахохову было 54 года. В 2015 году он был назначен заместителем министра труда, занятости и социальной защиты КБР. В апреле 2018 года Ахохова назначили исполняющим обязанности главы местной администрации городского округа Нальчик, а уже 8 июня того же года его утвердили в этой должности.

Таймураз Ахохов родился в 1971 году в Баксане Кабардино-Балкарской АССР. Свою карьеру он начал в 1996 году с должности ведущего специалиста администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария». Затем он работал в налоговых органах.

Ранее ушел из жизни бывший мэр Вологды Евгений Шулепов, ему было 67 лет.