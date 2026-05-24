В России подготовили предложения к плану США по Украине

Полищук: У России есть предложения к мирному плану США по Украине

Российская сторона подготовила предложения к мирному плану США по Украине и готова их представить на следующей встрече. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов», — сказал дипломат. Он не стал уточнять, что входит в эти предложения.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов продолжать посредничество в переговорах по Украине лишь при наличии реального прогресса.