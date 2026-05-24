В США раскрыли позицию по ядерному оружию в проекте соглашения с Ираном

Axios: Соглашение Ираном включает обязательство не стремиться к созданию ЯО

Проект соглашения США с Ираном включает обязательство Тегерана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

США сохраняют военное присутствие вокруг Ирана с момента подписания меморандума о взаимопонимании до заключения полноценной сделки, отмечается в публикации.

Также сообщалось, что соглашение США и Ирана предусматривает продление перемирия на 60 дней. Ожидается открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов. Иран соглашается разминировать установленные в проливе мины для обеспечения беспрепятственного прохода кораблей. США в свою очередь снимут блокаду с портов Ирана и ослабят санкции против страны.

