Daily News: В Таиланде арестовали подозреваемых в незаконном бизнесе россиян

На острове Пханган в Таиланде арестовали троих россиян, подозреваемых в незаконном бизнесе. Об этом пишет Daily News.

Как стало известно, всего суд острова Самуи выписал ордера на арест 21 иностранца. Местные правоохранители считают, что все они могли вести незаконный бизнес, используя подставные лица. Помимо россиян, в деле фигурируют граждане Франции, Филиппин, Украины, Турции, Словакии, Нидерландов, Израиля, Германии и Австралии. Изъяты документы о праве собственности на землю общей оценочной стоимостью в 200 миллионов батов, что эквивалентно 6 миллионам долларов.

В Таиланде законом установлены ограничения на иностранное владение бизнесом. Их обход с использованием подставных лиц из числа граждан азиатской страны наказывается уголовной ответственностью.

Ранее на тайском острове Самуи арестовали россиянина, разыскиваемого за вымогательство денег у генерального директора отечественной автомобильной компании. Речь идет о 40-летнем Айрате Сибгатуллине, который сбежал в Таиланд от уголовного преследования.