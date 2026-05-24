15:30, 24 мая 2026

Вагон с топливом загорелся после удара ВСУ по железной дороге в российском регионе

Сергей Истомин
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Во Льговском районе Курской области после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железной дороге загорелся вагон с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, площадь возгорания устанавливается. Пострадавших предварительно нет.

«В целях безопасности из близлежащего населенного пункта местные власти временно отселяют 76 человек. Они будут размещены у родных и близких. При необходимости обеспечим жильем», — написал глава Курской области.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал такси в Брянской области. Жертвой удара стала пассажирка. Водитель, оказавшаяся жительницей Курской области, получила ранение головы и бедра. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

