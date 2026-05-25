Домовладелец тайно занялся сексом на диване арендатора и съел его продукты

В США домовладелец из штата Мичиган занялся сексом на диване арендатора и сделал бутерброд из его продуктов. Об этом пишет New York Post.

Скандал разразился 18 мая после того, как Джавон Кроуфорд опубликовал видео с камеры наблюдения, установленной в его съемном доме. На записи видно, что домовладелец час занимался сексом на диване с некой женщиной в кроссовках, а потом голым отправился на кухню, чтобы сделать себе бутерброд.

В этот момент Кроуфорд с женой навещали в больнице родственника, а домовладелец должен был убрать с чердака их дома дохлых птиц. Кроуфорд добавил, что его супруга очень боится микробов, и им пришлось тщательно вымыть гостиную. Запись с камеры они отправили в полицию.

Как пишет New York Post, домовладельца могут привлечь к ответственности за незаконное проникновение в чужое жилье или за нарушение условий аренды. Сам мужчина от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что в Тайване мужчина и женщина случайно занялись сексом на глазах у сотен зрителей на смотровой площадке национального парка. Любовники не знали, что там установлена видеокамера, ведущая круглосуточную трансляцию.