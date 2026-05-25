В России начали развивать альтернативу электростанциям

Минэнерго России сообщило о планах построить накопители энергии на 600 мегаватт

В течение 2026 года в российской энергосистеме мощность систем накопления энергии достигнет 600 мегаватт. Об этом со ссылкой на слова директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрея Максимова сообщает ТАСС.

В первую очередь такие объекты в рамках пилотных проектов появятся на юге и востоке страны, которые сталкиваются с дефицитом энергии в периоды пиковых спросов.

Чиновник подчеркнул, что внедрение систем происходит в рамках повышения надежности поставок энергии, получаемой от возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

До этого в министерстве говорили о строительстве систем накопления мощностью около 250 мегаватт в Приморском крае. А в Краснодарском крае должны быть введены в эксплуатацию системы аналогичной мощности уже с 1 июля этого года, о возможности задержек начала не сообщалось.

Как отмечал глава Минэнерго Сергей Цивилев, возведение таких объектов обойдется дешевле традиционной генерации, а реализовать проекты можно гораздо быстрее. Основной принцип их работы в том, что при спаде потребления (например, холодная погода летом) энергия накапливается, а при росте запасы позволяют покрыть временный дефицит.

В сторону накопления российские власти стали смотреть в связи со сложностями, возникшими при строительстве новых и модернизации действующих электростанций. Проблемой такого варианта остается высокая стоимость хранения и передачи электроэнергии — процесс обходится в десяток раз дороже, чем при генерации. Тем не менее участники рынка признают, что в некоторых случаях такие расходы оправданы, так как возможная авария обойдется значительно дороже.