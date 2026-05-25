В Харькове вооруженный украинский дезертир открыл стрельбу рядом с жилым домом

У многоэтажного дома в Харькове произошла стрельба, которую открыл вооруженный мужчина. Подробности инцидента сообщаются в Telegram-канале полиции Харьковской области.

Происшествие случилось вечером 24 мая в Индустриальном районе. Там находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина начал стрелять в воздух. Какое именно при себе у него было оружие, не уточняется.

На место съехались полицейские. Дебошира задержали. Им оказался военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), который самовольно покинул воинскую часть. У дезертира забрали оружие. Пока неизвестно, каким образом оно находилось на хранении у виновника инцидента.

В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Пострадавших нет, начались следственные действия.

Ранее в Черкассах на Украине мужчина открыл стрельбу по детям из-за сорванной сирени. Мужчина сначала попытался догнать детей, а когда не получилось, вынес из дома пистолет и начал стрелять.