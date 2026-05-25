МИД: Для урегулирования на Украине нужно искорененить первопричины конфликта

Чтобы осуществилось долгосрочное урегулирование конфликта на Украине, Киев должен вернуться к основам государственности начала 1990-х годов. Об этом журналистам РИА Новости рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат подчеркнул, что действительно всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только при искоренении первопричин украинского вопроса. Украине необходимо вернуться к основам своей государственности, когда международное сообщество признало ее независимость, добавил Полищук.

Ранее турецкий дипломатический источник сообщил, что Анкара рассчитывает на возобновление активного переговорного процесса по украинскому урегулированию. Турция будет внимательно следить за скорым приездом спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву.