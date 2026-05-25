Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:13, 25 мая 2026Мир

В МИД обозначили условие для устойчивого урегулирования на Украине

МИД: Для урегулирования на Украине нужно искорененить первопричины конфликта
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Чтобы осуществилось долгосрочное урегулирование конфликта на Украине, Киев должен вернуться к основам государственности начала 1990-х годов. Об этом журналистам РИА Новости рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат подчеркнул, что действительно всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только при искоренении первопричин украинского вопроса. Украине необходимо вернуться к основам своей государственности, когда международное сообщество признало ее независимость, добавил Полищук.

Ранее турецкий дипломатический источник сообщил, что Анкара рассчитывает на возобновление активного переговорного процесса по украинскому урегулированию. Турция будет внимательно следить за скорым приездом спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия обратится в Международный суд ООН из-за Прибалтики

    Белоусов приехал в пункт управления одной из воюющих в зоне СВО группировок

    США поставили на паузу поставки оружия одному союзнику

    Стало известно о пострадавших при ударе ВСУ по российскому городу

    Разработчик российской замены Microsoft Office решил обойтись техподдержкой

    Цены на нефть упали после слов Трампа

    В России рассказали о существенном росте дезертиров в ВСУ

    Стало известно о подрыве солдат ВСУ на своих минах на севере Украины

    У 23-летней девушки нашли поразившее даже врачей заболевание

    На Западе обеспокоились из-за дальности полета «Орешника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok