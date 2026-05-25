Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:41, 25 мая 2026Бывший СССР

В Одессе сотрудники ТЦК ногами забили автомобилиста

В Одессе сотрудники ТЦК ногами избили водителя и вытащили его из машины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Очередные кадры принудительной мобилизации сняты очевидцами в Одессе. Видео опубликовано в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

Уточняется, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) подошли к автомобилисту и начали забивать в его же собственной машине.

«После еле сопротивляющееся тело тащат на могилизацию», — добавляет Рожин.

Ранее стало известно, что 43-летний украинский архитектор Евгений Лагунов погиб прямо в военкомате Днепропетровской области. Это произошло всего спустя шесть дней после мобилизации. У пациента диагностировали тяжелые травмы — ушиб головного мозга, перелом пазухи носа, перелом плечевой кости, но врачам не удалось его спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отбились очень плохо». На Украине пришли к неутешительному выводу после ночного удара возмездия

    ВСУ атаковали сажавшую картошку россиянку

    Издевки над женщиной в платке закончились для уличных хулиганов бегством в ужасе

    В России назвали истинного «адресата» удара возмездия по Украине

    Бывший премьер России высказался о судьбе Зеленского

    Домовладелец тайно занялся сексом на диване арендатора и съел его продукты

    Найден эффективный способ защиты глаз от сухости

    В Финляндии раскрыли неприятный факт о президенте страны

    Почти 4000 дронов ВСУ за неделю сбили над Россией

    В Италии признали важный факт об ударе Украины по ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok