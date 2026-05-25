В Одессе сотрудники ТЦК ногами забили автомобилиста

В Одессе сотрудники ТЦК ногами избили водителя и вытащили его из машины

Очередные кадры принудительной мобилизации сняты очевидцами в Одессе. Видео опубликовано в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

Уточняется, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) подошли к автомобилисту и начали забивать в его же собственной машине.

«После еле сопротивляющееся тело тащат на могилизацию», — добавляет Рожин.

Ранее стало известно, что 43-летний украинский архитектор Евгений Лагунов погиб прямо в военкомате Днепропетровской области. Это произошло всего спустя шесть дней после мобилизации. У пациента диагностировали тяжелые травмы — ушиб головного мозга, перелом пазухи носа, перелом плечевой кости, но врачам не удалось его спасти.