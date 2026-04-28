РИА Новости: Архитектор погиб в военкомате на Украине спустя 6 дней мобилизации

43-летний украинский архитектор Евгений Лагунов погиб прямо в военкомате Днепропетровской области. Это случилось спустя шесть дней после мобилизации, сообщил журналистам РИА Новости источник в российских силовых структурах.

В территориальном центре комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) погиб архитектор Евгений Лагунов, о чем рассказала его мать, уточнил собеседник. По его словам, мужчину задержали сотрудники военкомата 2 апреля. Его признали пригодным к службе в тылу. Затем он был направлен в районный военкомат.

Отмечается, что уже через несколько часов мужчина попал в больницу. У пациента диагностировали тяжелые травмы — ушиб головного мозга, перелом пазухи носа, перелом плечевой кости. Врачам пришлось ввести Лагунова в медикаментозную кому. 8 апреля он скончался от полученных телесных повреждений.

Ранее в Одессе подростки спасли мужчину от мобилизации, напав на сотрудников ТЦК.