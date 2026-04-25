В Одессе подростки спасли мужчину от сотрудников ТЦК

21:43, 25 апреля 2026

В Одессе подростки спасли мужчину от мобилизации, напав на сотрудников ТЦК
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

В Одессе группа подростков спасла мужчину от насильственной мобилизации, напав на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило издание «Время.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент начался с того, что трое военкомов повалили мужчину на землю. Очевидцы, в том числе и подростки, вмешались, помешав силовой мобилизации. Проезжавший мимо водитель попросил военкомов оставить украинца в покое. Сотрудники ТЦК ответили на просьбу нецензурно.

Ранее «Украинская правда» писала, что в Волынской области сотрудник ТЦК устроил на крыше потасовку с украинцем, который пытался от него сбежать. В результате мужчину задержали и доставили в военкомат для прохождения военно-врачебной комиссии.

