08:13, 25 мая 2026Россия

ВСУ нанесли целенаправленный массированный удар по российскому поселку

ВСУ нанесли массированный удар по поселку Белая Березка в Брянской области
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный массированный удар из реактивной системы залпового огня «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Егор Ковальчук.

При атаке погиб мирный житель. Ранен сотрудник пожарно-спасательной службы, его доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

«В результате подлого удара повреждены несколько многоквартирных домов, более десяти частных жилых домов, социальные объекты, административные здания, гаражи», — добавил Ковальчук.

Ранее, 24 мая, ВСУ совершили атаку на Брянскую область, в ходе которой был ранен мирный житель. Удар дроном-камикадзе произошел по селу Кистер Погарского района.

