Дрон-камикадзе атаковал мирного жителя в российском регионе

Ковальчук: В Брянской области мужчина попал в больницу после атаки дрона ВСУ

Вооруженные силы Украины совершили очередную атаку на Брянскую область, в ходе которой был ранен мирный житель. Подробности сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Егор Ковальчук в своем канале на платформе «Макс».

Удар дроном-камикадзе произошел по селу Кистер Погарского района. В ходе него пострадал мирный житель, пациента доставили в больницу.

Врачи оказали ему необходимую медпомощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее стало известно, что два человека стали жертвами удара украинского дрона в Брянской области. Еще один мирный житель получил ранения.