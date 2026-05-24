21:24, 24 мая 2026Россия

Дрон-камикадзе атаковал мирного жителя в российском регионе

Ковальчук: В Брянской области мужчина попал в больницу после атаки дрона ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины совершили очередную атаку на Брянскую область, в ходе которой был ранен мирный житель. Подробности сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Егор Ковальчук в своем канале на платформе «Макс».

Удар дроном-камикадзе произошел по селу Кистер Погарского района. В ходе него пострадал мирный житель, пациента доставили в больницу.

Врачи оказали ему необходимую медпомощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее стало известно, что два человека стали жертвами удара украинского дрона в Брянской области. Еще один мирный житель получил ранения.

