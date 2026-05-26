Сообщения о мошеннической схеме с банкоматами в Мурманской области оказались фейком

Сообщения о мошеннической схеме с банкоматами в Мурманской области опровергли

В социальных сетях распространился скриншот с новостью якобы с сайта ГТРК «Мурман» о том, что сотни жителей региона лишились денег из-за мошеннической схемы с банкоматами, а ведомства уже подтвердили утечку данных. Также позднее появилась видеозапись, на которой некто, похожий на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, говорит, что в регионе получают сотни сообщений от обманутых граждан.

Глава Мурманской области Андрей Чибис никогда не заявлял об утечке данных жителей региона. В конце 2025 года он действительно выпускал личное видеообращение о мошенниках, но оно касалось исключительно его дочери, которая стала жертвой телефонного обмана. В том же обращении губернатор предупредил, что преступники используют эту ситуацию и пытаются запугивать северян фейками в соцсетях. Кроме того, официальные ведомства региона не фиксировали массовых технологических уязвимостей в банкоматах Мурманской области, о чем говорит отсутствие такой информации на сайте МВД и в канале оперштаба.

На самом деле такой истории в Мурманской области не было. Об этом сообщили в оперштабе Мурманской области. Там уточнили, что распространившееся видео с губернатором на самом деле сгенерировано при помощи искусственного интеллекта (ИИ). «Будьте крайне бдительны — сегодня с помощью нейросетей возможно создать видео с лицом и голосом любого человека. Напомним, это уже далеко не первая попытка вбросить в интернет-пространство региона фальшивое видео с лицом губернатора Андрея Чибиса», — уточнили в штабе.

Также там опровергли распространившуюся новость о мошеннической схеме с банкоматами, указав, что скриншот является подделкой. «В социальных сетях распространяется поддельный скриншот крупнейшей региональной телекомпании. Это — ФЕЙК! Распространение такой информации — один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины», — резюмировали в оперштабе.

Также на самом фото и видеозаписи есть признаки фальсификации. На скриншоте якобы с сайта ГТРК «Мурман» видно, что используется другой шрифт, нежели тот, что есть на официальном сайте. На видео с «губернатором» можно увидеть эффект наложения маски на лицо, неестественную мимику, механические ноты в голосе и бегающий по кадру взгляд «чиновника».

Сообщения о том, что в Мурманской области граждане лишились денег из-за мошеннической схемы с банкоматами, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».