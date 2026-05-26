Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:51, 26 мая 2026Интернет и СМИ

Сообщения о мошеннической схеме с банкоматами в Мурманской области оказались фейком

Сообщения о мошеннической схеме с банкоматами в Мурманской области опровергли
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В социальных сетях распространился скриншот с новостью якобы с сайта ГТРК «Мурман» о том, что сотни жителей региона лишились денег из-за мошеннической схемы с банкоматами, а ведомства уже подтвердили утечку данных. Также позднее появилась видеозапись, на которой некто, похожий на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, говорит, что в регионе получают сотни сообщений от обманутых граждан.

Глава Мурманской области Андрей Чибис никогда не заявлял об утечке данных жителей региона. В конце 2025 года он действительно выпускал личное видеообращение о мошенниках, но оно касалось исключительно его дочери, которая стала жертвой телефонного обмана. В том же обращении губернатор предупредил, что преступники используют эту ситуацию и пытаются запугивать северян фейками в соцсетях. Кроме того, официальные ведомства региона не фиксировали массовых технологических уязвимостей в банкоматах Мурманской области, о чем говорит отсутствие такой информации на сайте МВД и в канале оперштаба.

На самом деле такой истории в Мурманской области не было. Об этом сообщили в оперштабе Мурманской области. Там уточнили, что распространившееся видео с губернатором на самом деле сгенерировано при помощи искусственного интеллекта (ИИ). «Будьте крайне бдительны — сегодня с помощью нейросетей возможно создать видео с лицом и голосом любого человека. Напомним, это уже далеко не первая попытка вбросить в интернет-пространство региона фальшивое видео с лицом губернатора Андрея Чибиса», — уточнили в штабе.

Также там опровергли распространившуюся новость о мошеннической схеме с банкоматами, указав, что скриншот является подделкой. «В социальных сетях распространяется поддельный скриншот крупнейшей региональной телекомпании. Это — ФЕЙК! Распространение такой информации — один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины», — резюмировали в оперштабе.

Также на самом фото и видеозаписи есть признаки фальсификации. На скриншоте якобы с сайта ГТРК «Мурман» видно, что используется другой шрифт, нежели тот, что есть на официальном сайте. На видео с «губернатором» можно увидеть эффект наложения маски на лицо, неестественную мимику, механические ноты в голосе и бегающий по кадру взгляд «чиновника».

Сообщения о том, что в Мурманской области граждане лишились денег из-за мошеннической схемы с банкоматами, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Врач раскрыла главный симптом инсульта глаза

    Раскрыт возможный мотив студента для расправы над отцом в Липецкой области

    Шойгу оценил эффективность размещения «Орешника» в Белоруссии

    Появились подробности задержания митрополита Илариона в Чехии

    В РФ появится самая крутая версия флагмана Voyah

    Россиянка истязала малолетнюю дочь и жила с ней у собутыльников или в подъездах

    Юлия Ковальчук вышла на публику в наряде Вячеслава Зайцева

    В Белоруссии обвинили Украину в попытках пересечь границу

    Госдума разрешила арестовывать имущество уехавших россиян в одном случае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok