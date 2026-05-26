В якутском Алдане начался капитальный ремонт поликлиники по нацпроекту

В Якутии выделили более 180 миллионов рублей на ремонт медучреждений

В Алдане Республики Якутия начался капитальный ремонт поликлиники. Работы стартовали в апреле в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ремонт также реализуется в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» и в соответствии с указом главы Якутии Айсена Николаева о развитии системы здравоохранения. Учреждение давно нуждалось в обновлении: его состояние не соответствовало современным санитарным и техническим нормам.

«Объем работ будет масштабным: замена окон, дверей, системы отопления и сантехники, электромонтаж, реставрация полов и полная косметическая отделка», — рассказала заместитель главного врача Алданской ЦРБ Надежда Скрябина.

На время ремонта женская консультация, дневной стационар и Центр амбулаторной онкологической помощи переехали на первый этаж здания. В ЦРБ заверяют, что лечебный процесс не пострадал: все подразделения работают в штатном режиме, помощь пациентам оказывается в полном объеме.

На капитальный ремонт медучреждений Якутии из федерального и регионального бюджетов выделено более 180 миллионов рублей. Помимо Алдана, ремонты пройдут в Тикси, Хандыге, Амге и Мирном.

