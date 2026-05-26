Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
19:49, 26 мая 202669-я параллель

В якутском Алдане начался капитальный ремонт поликлиники по нацпроекту

В Якутии выделили более 180 миллионов рублей на ремонт медучреждений
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (Редактор)

Фото: Минздрав РФ

В Алдане Республики Якутия начался капитальный ремонт поликлиники. Работы стартовали в апреле в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ремонт также реализуется в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» и в соответствии с указом главы Якутии Айсена Николаева о развитии системы здравоохранения. Учреждение давно нуждалось в обновлении: его состояние не соответствовало современным санитарным и техническим нормам.

«Объем работ будет масштабным: замена окон, дверей, системы отопления и сантехники, электромонтаж, реставрация полов и полная косметическая отделка», — рассказала заместитель главного врача Алданской ЦРБ Надежда Скрябина.

На время ремонта женская консультация, дневной стационар и Центр амбулаторной онкологической помощи переехали на первый этаж здания. В ЦРБ заверяют, что лечебный процесс не пострадал: все подразделения работают в штатном режиме, помощь пациентам оказывается в полном объеме.

На капитальный ремонт медучреждений Якутии из федерального и регионального бюджетов выделено более 180 миллионов рублей. Помимо Алдана, ремонты пройдут в Тикси, Хандыге, Амге и Мирном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    Певица Нюша показала фото интимного момента с новым возлюбленным

    Россиянина осудили после сообщения о хищении денег со счета

    Раскрыто самое опасное время для ужина

    Официальный курс рубля серьезно укрепился

    Российский зумер прославился благодаря танцам в стиле тектоник

    Турист назвал темнокожего ребенка в Бразилии рабом и угодил под арест

    В сети обсудили фигуру 44-летней Ксении Собчак в прозрачном наряде

    Бывший футболист сборной Греции умер в возрасте 48 лет

    Чумаков стал продавать недвижимость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok